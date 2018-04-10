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Лидер КНДР впервые заявил в СМИ о встрече с президентом Южной Кореи
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Лидер КНДР впервые заявил в СМИ о встрече с президентом Южной Кореи 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: KCNA/Reuters
Северокорейское информагентство ЦТАК впервые сообщило о заявлении лидера КНДР Ким Чен Ына по поводу предстоящей встречи с президентом Южной Кореи и диалога с США.
Ким Чен Ын рассказал о переговорах с Мун Чжэ Ином, которые пройдут 27 апреля в «Доме мира» в демилитаризованной зоне. Кроме того, глава КНДР «проанализировал и оценил развитие межкорейских отношений и перспективу диалога с США».
До сих пор о возможных переговорах лидеров двух Корей говорили только южнокрейские чиновники, передает РИА Новости. Напомним, потепление между соседними станами стало возможным после участия КНДР в Олимпиаде в Пхенчхане.
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