Лидер КНДР впервые заявил в СМИ о встрече с президентом Южной Кореи

Ким Чен Ын рассказал о переговорах с Мун Чжэ Ином, которые пройдут 27 апреля в «Доме мира» в демилитаризованной зоне. Кроме того, глава КНДР «проанализировал и оценил развитие межкорейских отношений и перспективу диалога с США».