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Ким Чен Ын впервые заявил в СМИ о встрече с президентом Южной Кореи
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Ким Чен Ын впервые заявил в СМИ о встрече с президентом Южной Кореи 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 10 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи заявил о встречах на высшем уровне с США и Южной Кореей.
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын сообщил о переговорах на высшем уровне с Южной Кореей, которые пройдут 27 апреля в «Доме мира» в месте переговоров Пханмунчжом в демилитаризованной зоне, а также «проанализировал и оценил развитие межкорейских отношений и перспективу диалога с США».
Таким образом, приведенное высказывание является первым упоминанием в северокорейских СМИ заявления лидера государства о предстоящих встречах. До сих пор о возможных переговорах сообщалось со слов высокопоставленных чиновников Южной Кореи, которые участвовали в переговорах с Севером. Несмотря на то, что подготовка к межкорейскому саммиту 27 апреля идет полным ходом и в демилитаризованной зоне прошло уже три раунда переговоров о конкретной подготовке к этому событию, Ким Чен Ын напрямую пока не заявлял о его проведении.
Потепление между Югом и Севером стало возможным после участия Северной Кореи в Олимпийских играх в Пхенчхане. Стороны обменялись визитами высокопоставленных делегаций и в ходе переговоров согласились провести встречу между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Кроме того, при посредничестве южнокорейской стороны была достигнута договоренность о встрече Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в конце мая — начале июня.
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