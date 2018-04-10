Ким Чен Ын впервые заявил в СМИ о встрече с президентом Южной Кореи

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын сообщил о переговорах на высшем уровне с Южной Кореей, которые пройдут 27 апреля в «Доме мира» в месте переговоров Пханмунчжом в демилитаризованной зоне, а также «проанализировал и оценил развитие межкорейских отношений и перспективу диалога с США».

Таким образом, приведенное высказывание является первым упоминанием в северокорейских СМИ заявления лидера государства о предстоящих встречах. До сих пор о возможных переговорах сообщалось со слов высокопоставленных чиновников Южной Кореи, которые участвовали в переговорах с Севером. Несмотря на то, что подготовка к межкорейскому саммиту 27 апреля идет полным ходом и в демилитаризованной зоне прошло уже три раунда переговоров о конкретной подготовке к этому событию, Ким Чен Ын напрямую пока не заявлял о его проведении.