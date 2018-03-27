Генпрокурор Украины пригрозил украинцам голодомором

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в случае свержения действующей власти народ ожидают «неминуемые беды», сравнимые с голодомором. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинцы живут «в атмосфере тотального недоверия к власти». Он подчеркнул, что «любое государство создается для защиты» населения, а оценку властям необходимо давать на выборах.

Луценко также добавил, что выборы «единственный способ и сохранить государство, и заставить власть быть эффективной».