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Трамп и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и в КНДР
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Трамп и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и в КНДР 

ТАСС 3 часа назад
БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе ситуацию в Сирии, а также обстановку на Корейском полуострове. Об этом сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Также стороны говорили об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и выразили удовлетворение в связи с «координированными действиями партнеров по НАТО и европейский государств». «Другими темами разговора стала ситуация в Сирии и развитие событий в КНДР. Кроме того канцлер и президент обсудили актуальную ситуацию в торговой политике. Канцлер высказалась за диалог между ЕС и США по торговой политике с учетом международной системы, основанной на правилах», — указал Зайберт.
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