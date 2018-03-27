Пентагон считает профессиональными контакты США и РФ по избежанию конфликтов в Сирии

ВАШИНГТОН, 27 марта. / ТАСС /. Контакты Вооруженных сил США России по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии являются «очень профессиональными». Об этом заявил во вторник представитель командования операцией Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, бригадный генерал ВВС Эндрю Крофт. Брифинг из Багдада транслировался Пентагоном

"Мы продолжаем координировать свои действия с Россией по предотвращению конфликтов [в небе над Сирией]. Я бы сказал, что они [эти контакты] очень профессиональны", — отметил он.

По словам генерала, российские Воздушно-космические силы (ВКС) стали проводить большую часть своих операций в западной части Сирии. Он также подчеркнул, что не видит никаких угроз для ВВС США со стороны авиации арабской республики и России.