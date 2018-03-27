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МИД пообещал адекватный ответ на высылку российских дипломатов из США
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МИД пообещал адекватный ответ на высылку российских дипломатов из США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА ДАСТ АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ НА ВЫСЫЛКУ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ И ЗАКРЫТИЕ ГЕНКОНСУЛЬСТВА В США — МИД РФ
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