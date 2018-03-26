Минфин Украины отметил увеличение госдолга за февраль

Согласно опубликованному Минфином Украины отчету, госдолг страны в феврале 2018 года вырос на 0,65 миллиарда долларов. Новый показатель приблизился к уровню, равному 76,76 миллиарда долларов, что является рекордом для украинской экономики, говорится на сайте ведомства.

В то же время специалисты сообщили, что объем обязательств в гривнах сократился на 63,2 миллиарда гривен

из-за разницы курсов по состоянию на конец февраля и реализации программы

stand-by 2014 года, которая предусматривала закрытие долга перед МВФ . В текущем году Украина должна будет погасить международных долгов на сумму 7,4 миллиарда долларов.

Киев на прошлой неделе отметил, что к 2020 году Украина начнет экспортировать газ. Крупнейшая ресурсодобывающая компания «Укргаздобыча» увеличила за 2017 год выработку на 700 миллионов кубометров. К 2022 году украинские политики прогнозируют снижение потребления газа с 18 до 13 миллиардов кубометров в год.