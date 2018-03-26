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Хантсман: Вашингтон хочет продолжения диалога с Москвой по Украине, КНДР и безопасности
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Хантсман: Вашингтон хочет продолжения диалога с Москвой по Украине, КНДР и безопасности 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. США хотят продолжения диалога с Россией по таким темам, как Украина, КНДР и безопасность. Об этом в понедельник ТАСС заявил посол США в Москве Джон Хантсман.
"Двери с нашей стороны открыты, мы хотим продолжить разговор в области безопасности, по раздражителям между двумя странами [Россией и США], по Северной Корее, надеемся также по Украине", — сказал дипломат, назвав украинскую проблематику центральной темой в повестке дня российско-американского диалога. «Необходимо решить этот вопрос перед тем, как можно будет урегулировать другие», — добавил он.
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