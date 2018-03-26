Хантсман: Вашингтон хочет продолжения диалога с Москвой по Украине, КНДР и безопасности

"Двери с нашей стороны открыты, мы хотим продолжить разговор в области безопасности, по раздражителям между двумя странами [Россией и США], по Северной Корее, надеемся также по Украине", — сказал дипломат, назвав украинскую проблематику центральной темой в повестке дня российско-американского диалога. «Необходимо решить этот вопрос перед тем, как можно будет урегулировать другие», — добавил он.