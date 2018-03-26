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МИД назвал высылку российских дипломатов провокацией
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МИД назвал высылку российских дипломатов провокацией 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ИЗ РЯДА СТРАН, В ТОМ ЧИСЛЕ США И СТРАН ЕС, В СВЯЗИ С ДЕЛОМ СКРИПАЛЯ — НЕДРУЖЕСТВЕННЫЙ И ПРОВОКАЦИОННЫЙ ШАГ — МИД РФ
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