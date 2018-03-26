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Источник в МИД рассказал об ответе России на высылку дипломатов из ЕС и США
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16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

Источник в МИД рассказал об ответе России на высылку дипломатов из ЕС и США 

РИА Новости 36 минут назад
РИА НОВОСТИ. МОСКВА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ОТВЕТИТ КАЖДОЙ СТРАНЕ, ВЫСЛАВШЕЙ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ — ИСТОЧНИК В МИД РФ
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