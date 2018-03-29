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ВСУ обстреляли территорию ЛНР два раза за сутки
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ВСУ обстреляли территорию ЛНР два раза за сутки, заявили в республике 

РИА Новости 29 марта 2018
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В воскресенье ЛНР обвинила украинских силовиков в обстреле медицинского автомобиля, эвакуирующего военнослужащего Народной милиции. В результате обстрела были ранены три человека.
"За прошедшие сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив противотанковые управляемые ракеты и вооружение БМП", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подвергся участок в районе населенного пункта Нижнее Лозовое.
В пятницу, 30 марта, в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 38 раз открывали огонь по их позициям.
В пятницу в Донбассе вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
Как сообщает в понедельник пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксированы "38 обстрелов позиций украинских защитников".
"Ни один украинский воин не пострадал", — уточняется в сообщении.
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