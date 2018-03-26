Хуг вам с кофе: Дончане смогут задать вопросы ОБСЕ свободно, но ограниченно

Об этом 26 марта, сообщает пресс-служба СММ.

Приглашаем Вас на неформальную встречу с замглавы СММ #ОБСЕ Александром Хугом , руководителем команды СММ в Донецке Ольгой Скриповской и другими наблюдателями Миссии 31 марта в Донецке. Подробнее https://t.co/BEOFjjPb2J pic.twitter.com/nR7CAYPkV0

OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 26 марта 2018 г.

Отмечается, что во встрече примет участие руководитель команды СММ ОБСЕ в Донецке Ольга Скриповская и другие наблюдатели ОБСЕ. Они расскажут о своей роли в мирном решении конфликта, а также ответят на вопросы.

Также сообщается, что мероприятие состоится в гостинице Park INN, вход на встречу свободный, но количество мест ограничено.

Напомним, ранее наблюдатели Миссии попали под перекрестный автоматный огонь украинских военных на территории ДНР в Коминтерново.