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Хуг вам с кофе: Дончане смогут задать вопросы ОБСЕ свободно, но ограниченно
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Хуг вам с кофе: Дончане смогут задать вопросы ОБСЕ свободно, но ограниченно 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом 26 марта, сообщает пресс-служба СММ.
Приглашаем Вас на неформальную встречу с замглавы СММ #ОБСЕ Александром Хугом, руководителем команды СММ в Донецке Ольгой Скриповской и другими наблюдателями Миссии 31 марта в Донецке. Подробнее https://t.co/BEOFjjPb2J pic.twitter.com/nR7CAYPkV0
OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 26 марта 2018 г.
Отмечается, что во встрече примет участие руководитель команды СММ ОБСЕ в Донецке Ольга Скриповская и другие наблюдатели ОБСЕ. Они расскажут о своей роли в мирном решении конфликта, а также ответят на вопросы.
Также сообщается, что мероприятие состоится в гостинице Park INN, вход на встречу свободный, но количество мест ограничено.
Напомним, ранее наблюдатели Миссии попали под перекрестный автоматный огонь украинских военных на территории ДНР в Коминтерново.
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