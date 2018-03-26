В Киеве заявили о наличии плана по взысканию денег с «Газпрома»

"Что касается активов на территории других стран, мы имеем четкий план. Это должно быть сюрпризом", — заявил министр.

По его словам, украинская сторона уже «идентифицировала» активы «Газпрома» в других странах.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж постановил, что «Газпром» с учетом предыдущего решения должен выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов. В российском концерне раскритиковали решение суда и отметили, что вынесенный вердикт создал дисбаланс в пользу Украины. В связи с этим российская компания намерена расторгнуть существующие контракты через арбитраж.

Антимонопольный комитет Украины в 2015 году выписал «Газпрому» штраф за «злоупотребление монопольным положением» на рынке транзита газа в 2009-2015 годах в размере 3,3 миллиарда долларов. Российская компания пыталась оспорить решение, однако в 2016 году украинский суд постановил принудительно взыскать эти средства, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,6 миллиарда долларов.

Оспорить в украинских судах принудительное взыскание «Газпрому» также не удалось, жалобы компании были отклонены судами всех инстанций. При этом «Газпром» заявлял, что прорабатывает возможность оспаривания антимонопольного штрафа Украины в международных инстанциях.