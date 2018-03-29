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Вашингтон не ограничивает число дипломатов России в США
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Вашингтон не ограничивает число дипломатов России в США 

ТАСС 35 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Вашингтон не ограничивает число дипломатов РФ в США, двери для них открыты — американская администрация.
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