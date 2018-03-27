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Глава Афганистана: число боевиков ИГИЛ* в стране не превышает двух тысяч
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Глава Афганистана: число боевиков ИГИЛ* в стране не превышает двух тысяч 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Парламентская газета
РИА Новости. Президент Афганистана: число боевиков ИГИЛ* в стране не превышает двух тысяч
* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.
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