Ещё
В ВМС Украины объяснили, зачем флот «отдали в жертву» в 2014 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ВМС Украины объяснили, зачем флот «отдали в жертву» в 2014 году 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинский флот «принес себя» в жертву во время присоединения Крыма к России, чтобы дать Киеву время привести в готовность армию. Об этом в интервью «112 Украина» заявила помощник командующего ВМС Украины капитан первого ранга Марина Каналюк.
"Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации. На переговоры к нам приезжали все высшие руководители силовых ведомств РФ. Мы протянули время до месяца. Поверьте — это было непросто. И государство придумало в последствии механизм использования ВСУ — АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю, не была в строю", — заявила Каналюк.
Она отметила, что флоту пришлось действовать в отсутствии верховного главнокомандующего и министра обороны, а местные МВД и СБУ почти сразу перешли на сторону России.
После вхождения Крыма в состав России большая часть кораблей украинского флота подняли флаг ВМФ России. Москва передала весной 2014 году Киеву часть боевых кораблей и вспомогательных судов. В январе 2018 президент России Владимир Путин предложил вернуть Украине оставшуюся в Крыму военную технику. Украинский лидер Петр Порошенко в ответ заявил, что Киев готов принять корабли из Крыма только вместе с полуостровом.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Референдум был организован после госпереворота на Украине в феврале. Киев по-прежнему считает Крым своим, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
РИА Новости: последние новости
На Украине готовят план по блокированию Крымского моста Оценен ущерб Украины от потери Крыма и Донбасса ЛНР обвинила украинских силовиков в нарушении границ на участке разведения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Европе признались в любви к РФ и Путину70
«Лондон фактически подтвердил разработку боевых химвеществ»57
«Разоблачение Савченко войдет в историю»21
Россию предлагают вернуть в «Большую восьмерку»59
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть182
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение