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ЛНР обвинила украинских силовиков в нарушении границ
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ЛНР обвинила украинских силовиков в нарушении границ на участке разведения 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики не единожды нарушали границы на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался.
"В районе разведения, на участке № 2 Первомайск-Золотое, не только мы фиксировали нарушение пункта №8 "Рамочного решения" от 21 сентября 2016 года, но и представители специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", — заявил Марочко.
По его словам, с начала текущего года на данном участке местности были выявлены: грузовой автомобиль КрАЗ "Кугуар" и саперное отделение с противотанковыми минами.
"Также незамеченным не остался инцидент, когда военные уголовники ВСУ вели огонь из стрелкового оружия по автомобилю представителей миссии ОБСЕ", — сказал Марочко.
По его мнению, все выше перечисленные факты свидетельствуют об опасности провокаций со стороны ВСУ на данном участке.
"Военная техника и оружие в руках ВСУ-шников — это то же самое, что "обезьяна с гранатой", и, к сожалению, подтверждение данного высказывания мы получаем регулярно", — заявил представитель оборонного ведомства республики.
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