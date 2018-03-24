ЛНР обвинила украинских силовиков в нарушении границ

"Также незамеченным не остался инцидент, когда военные уголовники ВСУ вели огонь из стрелкового оружия по автомобилю представителей миссии ОБСЕ", — сказал Марочко.

По его словам, с начала текущего года на данном участке местности были выявлены: грузовой автомобиль КрАЗ "Кугуар" и саперное отделение с противотанковыми минами.