Порошенко сообщил о скором закреплении в Конституции Украины стратегии вступления в ЕС и НАТО

Президент Украины Пётр Порошенко намерен в ближайшее время внести в Конституцию поправки о планах Украины вступить в ЕС НАТО . «В ближайшее время я планирую инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым», — цитирует Порошенко телеканал «112 Украина».

По его словам, в качестве стратегической цели развития государства будет указано членство в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе.

Ранее Порошенко поручил подготовить поправки в Конституцию о планах Украины вступить в ЕС и НАТО.