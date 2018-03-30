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В Турции в аварии погибли 17 беженцев
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В Турции в аварии погибли 17 беженцев 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В результате крупного ДТП на трассе Игдыр-Карс в Турции 17 человек погибли, 36 пострадали. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.
Дорожная катастрофа произошла по причине того, что микроавтобус врезался в ограничительный барьер трассы. После этого транспортное средство загорелось.
В турецком МВД заявили, что микроавтобус перевозил нелегальных беженцев из Афганистана и Пакистана, ранее незаконно пересекших турецко-иранскую границу.
По словам очевидцев ДТП, в результате столкновения некоторые пассажиры оказались на проезжей части и были сбиты другим автомобилем, водитель которого не сумел вовремя сбросить скорость.
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