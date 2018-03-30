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В Турции пятеро военных погибли при столкновении с членами РПК
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В Турции пятеро военных погибли при столкновении с членами РПК 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: Русские Афины
Пять турецких военных погибли и семь ранены в результате нападения членов Рабочей партии Курдистана в провинции Сиирт на юго-востоке Турции — СМИ  РИА Новости
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