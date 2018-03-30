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В Турции пятеро военных погибли при столкновении с членами РПК
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В Турции пятеро военных погибли при столкновении с членами РПК
РИА Новости
45 минут назад
Фото:
Русские Афины
Комментарии
Пять турецких военных погибли и семь ранены в результате нападения членов
Рабочей партии Курдистана
в
провинции Сиирт
на юго-востоке
Турции
— СМИ
РИА Новости
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