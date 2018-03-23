Трамп: споры Вашингтона и Пекина кончатся тем, что КНР будет справедливо относиться к США

"Китай закончит тем, что будет относиться к нам справедливым образом. Многие годы у него была [в двусторонней торговле с США] полная свобода действий. Теперь он полной свободы действий не имеет", — сказал американский лидер, выступая в Белом доме на церемонии подписания федерального бюджета США на 2018 финансовый год.