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В Раде назвали число украинских военных, погибших в Донбассе
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В Раде назвали число украинских военных, погибших в Донбассе 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: Украина.ру
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В 2014 году во время боевых действий в Донбассе погибли более двух тысяч украинских военных. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на встрече с делегацией Латвии. Заявление опубликовано на сайте парламента.
Геращенко сообщила госсекретарю МИД Латвии Андрейсу Пилдеговичсу о ситуации на востоке Украины. По словам политика, за четыре года конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек, из которых 2383 человека — украинские военные.
Ранее в Минобороны Украины сообщили, что небоевые потери ВСУ в Донбассе в 2017 году составили 98 человек.
Весной 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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