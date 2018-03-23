Геращенко «воскресила» сотни украинских военных 

В частности она заявила, что за время военной операции в Донбассе погибли 2383 украинских военнослужащих. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила пресс-служба украинского парламента в пятницу по итогам встречи Геращенко с делегацией Латвии.
«Политик проинформировала, что за четыре года военной агрессии на востоке Украины от обстрелов представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей погибли более 10 тысяч человек, среди которых 2383 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко осенью 2107 года заявлял, что более 2,7 тыс. украинских военных погибли за время конфликта в Донбассе. Таким, образом, Геращенко «воскресила» более 300 украинских военных.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.