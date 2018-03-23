Порошенко даст украинцам полетать за €10

«Я получил информацию от авиакомпании. В начале — цена будет по €10. Они откроют 10 рейсов из Киева и 5 из Львова . Средняя стоимость билета для украинцев будет €40. В первый год работы они планируют перевезти 1 млн пассажиров», — сказал он на пресс-конференции, посвящённой приходу авиакомпании Ryanair.

Порошенко также отметил, что ведутся переговоры о размещении в Украине центра поддержки авиакомпании.

«Я жалею, что первые рейсы будут только в октябре. Потому что для рейсов в Украине нужно купить самолеты. Создать инфраструктуру и сервис. Теперь мы точно знаем, что это будет», — сказал президент.

Глава украинского государства отметил, что обсудил с Ryanair возможность запуска внутренних рейсов.

«Я обратился к нашим партнерам с просьбой проанализировать и создать возможности развития внутренних рейсов. Я также получил позитивный ответ», — сказал он.