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Россия призвала все стороны соблюдать режим прекращения огня в Сирии
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Россия призвала все стороны соблюдать режим прекращения огня в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА ПРИЗЫВАЕТ ВСЕ СТОРОНЫ СОБЛЮДАТЬ РЕЗОЛЮЦИЮ 2401 ПО СИРИИ И ПРИЛАГАТЬ УСИЛИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ РЕЖИМА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ — МИД РФ
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