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Путин подписал указ о праве на жилье экс-военных Украины
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Путин выступит со срочным обращением

Путин подписал указ о праве на жилье экс-военных Украины 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Президент России Владимир Путин подписал указ о праве на жилье бывших украинских военных, живущих в Крыму. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Такое право имеют проживающие на полуострове россияне, ранее состоявшие на учете в качестве нуждающихся в жилье и уволенные до 18 марта 2018 года с военной службы из вооруженных сил и правоохранительных органов Украины. Аналогичное право имеют и члены семей названных граждан, в том числе в случае, если сами военнослужащие уже умерли.
В августе прошлого года Президент России Владимир Путин во время визита в Севастополь поручил правительству Севастополя заняться проблемой выделения жилья военным пенсионерам, которые служили в украинских ВС до воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
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