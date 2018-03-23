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Военный эксперт назвал действия США в Сирии вооруженной агрессией
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Военный эксперт назвал действия США в Сирии вооруженной агрессией 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. У американских военнослужащих нет права находиться на территории Сирии, их действия можно расценивать только как вооруженную агрессию, поэтому говорить о том, что они не занимаются провокацией сирийских правительственных сил, а действуют только в порядке самообороны, нелогично, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Ранее представитель международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* полковник Райан Диллон заявил в интервью РИА Новости, что их «миссия» — это борьба с ИГ*, а провокациями они не занимаются, все столкновения сил коалиции с сирийскими военными происходили исключительно в порядке самообороны.
Кроме того, по словам Диллона, российские военные в Сирии, с которыми коалиция связывается в рамках механизма по предотвращению конфликтов, «быстро реагируют» и ведут себя профессионально, однако министерство обороны РФ «зачастую выдвигает ложные обвинения».
"Факт нахождения иностранных военнослужащих, включая американских, на территории Сирии и удары, которые наносит коалиция и США по сирийской армии и сирийскому правительственному ополчению, с точки зрения норм международного права, это вооруженная агрессия" — сказал Коротченко, добавив, что никаких оснований для нахождения американского спецназа и других западных военнослужащих на территории Сирии не имеется.
Заявление Диллона эксперт назвал «не более чем попыткой выдвинуть встречные претензии Минобороны РФ». Таким образом коалиция пытается ответить на справедливые, подтвержденные данными разведки и фактическими обстоятельствами обвинения, которые «выдвигаются министерством обороны России по поводу тех или иных деструктивных действий США и возглавляемой ими коалиции в Сирии, которая находится там незаконно, нарушает суверенитет Сирии и устав ООН».
Сирийские власти настаивают на том, что присутствие США в Сирии незаконно, поскольку осуществляется без разрешения правительства страны. Россия, которая наносит удары по ИГ* в Сирии, делает это по приглашению официального Дамаска.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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