Ещё
На Украине продолжится суд над Саакашвили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине продолжится суд над Саакашвили 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Верховный суд Украины продолжит слушать дело Михаила Саакашвили. Экс-губернатор Одесской области требует признать незаконным решение президента Порошенко лишить его гражданства.
Украинский паспорт Саакашвили стал недействительным ещё летом прошлого года, однако обжаловать это он не мог до октября. По словам политика, администрация украинского лидера тянула с документами.
И вот теперь дело рассмотрят по сокращенной процедуре. Об этом сообщил адвокат Саакашвили.
Михаила Саакашвили высылали дважды. В первый раз он прорвался через границу и устроил беспорядки в Киеве. Во второй, видимо, решил идти законным путём, передает «Россия 24».
Вести.Ru: последние новости
Торговая война США и Китая начнется в 19.30 Порошенко заявил о нулевой терпимости к коррупции Дефицит счета текущих операций США превысил прогноз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США903
Британия боится мести России33
Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии292
Успенскую сняли с рейса за дебош56
Евросоюз отзывает посла из России96
Видео
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение