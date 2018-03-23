В западной коалиции рассказали о задачах американских военных в Сирии

"Боевые операции проводятся без участия подразделений США, мы теперь этого не делаем. Мы в большей степени переключились на роль советников. Мы всегда исполняли роль советников, но сейчас делаем это на еще более высоком уровне", — сообщил американский военный по телефону из Багдада.

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