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Китай призвал США к урегулированию разногласий по вопросу пошлин
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Китай призвал США к урегулированию разногласий по вопросу пошлин 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
КИТАЙ ПРИЗЫВАЕТ США К СКОРЕЙШЕМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАЗНОГЛАСИЙ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ ВАШИНГТОНА О ВВЕДЕНИИ ПОШЛИН НА СТАЛЬ И АЛЮМИНИЙ — МИНКОММЕРЦИИ
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