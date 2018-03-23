В США заявили, что не занимаются провокацией сирийской армии

"Это не наша миссия", — сказал он, отвечая на вопрос о провокациях США сирийских сил.

"Наша миссия — борьба с ИГ*. И это то, что мы сделали", — отметил Диллон.

По его словам, были моменты столкновений сил коалиции с сирийскими военными, но это было исключительно в порядке самообороны.

"Единственный раз, когда мы столкнулись с сирийскими войсками режима — это когда нас атаковали, и это всегда было в порядке самообороны", — пояснил он.

* Запрещенная в России террористическая организация