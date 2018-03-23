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В США заявили, что не занимаются провокацией сирийской армии
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В США заявили, что не занимаются провокацией сирийской армии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Коалиция США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* не занимается провокацией сирийских правительственных сил, а действует только в порядке самообороны, заявил в интервью РИА Новости представитель коалиции полковник Райан Диллон.
"Это не наша миссия", — сказал он, отвечая на вопрос о провокациях США сирийских сил.
"Наша миссия — борьба с ИГ*. И это то, что мы сделали", — отметил Диллон.
По его словам, были моменты столкновений сил коалиции с сирийскими военными, но это было исключительно в порядке самообороны.
"Единственный раз, когда мы столкнулись с сирийскими войсками режима — это когда нас атаковали, и это всегда было в порядке самообороны", — пояснил он.
* Запрещенная в России террористическая организация
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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