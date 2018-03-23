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США находятся на связи с РФ из-за скопления просирийских сил на восточном берегу Евфрата
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США находятся на связи с РФ из-за скопления просирийских сил на восточном берегу Евфрата 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Полковник Райан Диллон, представитель так называемой коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) рассказал, что на восточном берегу реки Евфрат наблюдается медленное наращивание просирийских сил.
В связи с этим США связывались с российскими партнерами в Сирии, передает РИА Новости. Американская сторона находится в контакте с РФ по каналам предотвращения конфликтов. Диллон отметил, что основное намерение США — деэскалация конфликта постредством диалога.
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