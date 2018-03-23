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В США не видят высоких рисков столкновений с Россией в Сирии
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В США не видят высоких рисков столкновений с Россией в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Коалиция США по борьбе с ИГ* не видит высоких рисков столкновения сил РФ и США в Сирии благодаря предпринимаемым усилиям в рамках механизма по предотвращению конфликтов, заявил в интервью РИА Новости представитель коалиции полковник Райан Диллон.
По его словам, США «всегда пытались использовать линию предотвращения конфликтов».
"Мы видели, что большинство российских самолетов и сирийских самолетов в основном сосредоточены в западной Сирии. Таким образом, большинство их вылетов и большая часть их самолетов в основном находились в Дамаске и Гуте и в регионе Идлиба, далеко от того, где мы проводим наши операции в восточной Сирии", — пояснил Диллон.
* Запрещенная в России террористическая организация
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