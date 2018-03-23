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КНР потребовал от США воздержаться от объявленных торговых ограничений
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КНР потребовал от США воздержаться от объявленных торговых ограничений 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Газета.Ru
Китай требует от США воздержаться от объявленных торговых мер, сообщается на сайте китайского посольства в США.
"Мы призываем США воздержаться от исполнения, принимать решения внимательно и избегать того, чтобы подвергать опасности торговые отношения Китая и США с целью повредить другим — в конечном итоге это окончится вредом для самих (США)", — говорится в сообщении.
В посольстве также добавили, что «Китай глубоко разочарован и выступает против подобных действий».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал меморандум о торговых ограничениях в отношении Китая.
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