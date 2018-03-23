Суд Киева не вызвал на допрос Саакашвили и Порошенко по делу о гражданстве

"Ходатайства о вызове свидетелей удовлетворить частично… мы удовлетворяем ходатайства о вызове свидетелей Пылыпчук, Пономаренко и Грищук", — сказала на заседании председательствующая по делу судья Раиса Ханова.

Эти свидетели являются рядовыми сотрудниками Государственной миграционной службы, которые вели производство по лишению гражданства. При этом суд отказал защите в допросе других заявленных свидетелей, в частности президента Украины Петра Порошенко.