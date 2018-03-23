На Украине продолжат рассмотрение иска о лишении Саакашвили гражданства

Ранее власти Украины выслали Саакашвили в Польшу , с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву . Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

На прошлом заседании был объявлен перерыв в связи с просьбой защиты политика о дополнительном времени для ознакомления с материалами дела.

Ранее суд удовлетворил ряд ходатайств адвокатов Саакашвили, в частности об истребовании у Генпрокуратуры документов, касающихся отказа украинской стороной Грузии в выдаче Саакашвили в 2015 году, у администрации президента — документов, которые стали основанием для предоставления Саакашвили гражданства Украины в 2015 году и последующего лишения его гражданства в 2017 году. Также суд удовлетворил ходатайство о привлечении государственной миграционной службы Украины третьей стороной по делу, которая не заявляет личных требований.

Адвокаты Саакашвили заявили, что намерены настаивать на допросе президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля в суде. Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Государственная миграционная служба Украины выдала Саакашвили документ сроком до 1 марта 2018 года, который подтверждает легальность его пребывания в стране.

Рассмотрение иска затянулось

Порошенко лишил Саакашвили гражданства в июле 2017 года, однако обжаловал такое решение политик лишь в октябре того же года, поскольку долго не мог получить из администрации президента необходимые документы.

Саакашвили подал иск в Высший административный суд Украины, однако его рассмотрение откладывалось по причине перевода судьи в другой суд. Позднее в рамках судебной реформы на Украине Высший административный суд был ликвидирован, а все дела из этого суда были переданы в Верховный суд.

Адвокат экс-губернатора Руслан Чернолуцкий заявил, что Верховный суд Украины решил рассматривать иск Саакашвили к президенту по сокращенной процедуре.

"Власть оказывает давление, чтобы это дело рассмотрели в закрытом режиме, по ускоренной процедуре, возможно, даже игнорируя присутствие и явку стороны истца — Саакашвили, игнорируя истребования и наличие всех доказательств по делу, игнорируя вызовы свидетелей со стороны ответчика и вызов в суд самого ответчика — президента Порошенко", — заявил Чернолуцкий.

По словам адвоката, рассмотрение этого административного дела по процедуре упрощенного искового производства «не соответствует действующим нормам процессуального права и нарушает гарантированное истцу право на справедливый суд». Защитник подчеркнул, что Саакашвили обеспокоен таким решением коллегии судей, рассматривающей его иск, и видит в действиях судей «признаки предвзятости и ускорение в принятии решения в пользу президента Порошенко».

"Михаил Саакашвили настаивает, что рассмотрение этого резонансного административного дела должно происходить по правилам полного общего искового производства, а сам судебный процесс должен быть прозрачный и публичный", — отметил Чернолуцкий. Он добавил, что Саакашвили подал ходатайство о рассмотрении дела по правилам общего искового производства и требует от суда рассмотреть иск при его непосредственном участии, публично, прозрачно, с предоставлением всех доказательств и присутствия всех свидетелей.

Конфликт Саакашвили с Порошенко

Спустя полгода пребывания на посту губернатора Одесской области Саакашвили заявил, что не может навести в области порядок, потому что по всей стране «продолжают господствовать коррупционеры, предавшие идею революции». Он обвинил украинские власти в нежелании менять ситуацию в стране и подал в отставку.

Порошенко 9 ноября 2016 года принял отставку Саакашвили, а уже в начале 2017 года резко раскритиковал его деятельность на посту губернатора Одесской области. Он заявил, что Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. Украинский президент подчеркнул, что Саакашвили очень много обещал, но ничего не выполнил. «Бывший руководитель ОГА занимался в основном самопиаром», — сказал Порошенко.

Саакашвили выступил с ответным заявлением, в котором обвинил действующего президента Украины во лжи, «торговле должностями», а также «сотрудничестве с бандитами». Всесторонние обвинения в адрес украинских властей, в том числе Порошенко, Саакашвили регулярно предъявлял с экранов украинского телевидения, а также в международных СМИ.

Лишение гражданства

Порошенко принял решение о лишении украинского гражданства Саакашвили так же неожиданно, как и о его выдаче. По данным администрации президента, причиной для лишения гражданства бывшего грузинского президента стало предоставление недостоверных данных при его получении.

Депутат Верховной рады Владимир Арьев обнародовал на своей странице в Facebook фотокопии якобы заявления Саакашвили о получении гражданства. Согласно документам, Саакашвили сообщил, что не имеет судимостей и не находится под следствием, несмотря на ряд уголовных дел против него в Грузии.

Сам Саакашвили опроверг эту информацию и заявил, что все данные были правдивы, а его подпись на обнародованной фотокопии является поддельной.

На момент лишения гражданства Саакашвили находился в США . Однако он сообщил, что не намерен быть беженцем или просить гражданства других стран, и заявил о намерении бороться за украинское гражданство, в том числе в судах. По его словам, ему поступали предложения от разных европейских стран о предоставлении гражданства, но он отказался.

Саакашвили заявил, что лишение его гражданства — это месть и личная инициатива главы украинского государства.