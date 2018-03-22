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Грызлов: для России главное — выполнение Минска
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Грызлов: для России главное — выполнение Минска 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. России не важно, как Киев называет непризнанные ДНР и ЛНР и их жителей, главное — добиться выполнения минских соглашений, заявил полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.
"Для России, как посредника в урегулировании внутриукраинского конфликта, не принципиально, как власти Украины называют вооружённое противостояние с республиками Донбасса. Понятно, что жители Донбасса никакие не террористы. События на Донбассе — это политический конфликт", — заявил Грызлов РИА Новости.
По его словам, Россия, как и ОБСЕ, последовательно добивается предметного обсуждения именно политических мер, предусмотренных минскими соглашениями — «единственного международно-признанного плана мирного политического урегулирования этого конфликта», напомнил представитель России на переговорах.
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