Подсчитан ущерб Украины от потери Крыма и Донбасса

Почти 100 млрд долларов потеряла Украина из-за конфликта в Донбассе и вхождения Крыма в состав России , следует из доклада старшего научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета Андерса Ослунда

В документе отмечается, что доля Донбасса в экономике Украины до 2014 года составляла около 10%, а Крыма — 3,7%.

По оценкам МВФ , в 2013 году ВВП Украины составлял 179,6 млрд долларов. В последние четыре года Киев потерял около 98,4 млрд долларов. В основном на этом сказались потеря территорий, энергоресурсов, а также предприятий и инфраструктуры.

«Экономическая и гуманитарная ситуация в Донбассе ужасающа и она радикально контрастирует с ситуацией в Крыму», — говорится в докладе.

При этом в документе отмечается, что на экономику Украины оказали влияние и введенные Москвой санкции.