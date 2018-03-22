Подсчитан ущерб Украины от потери Крыма и Донбасса 

Почти 100 млрд долларов потеряла Украина из-за конфликта в Донбассе и вхождения Крыма в состав России, следует из доклада старшего научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета Андерса Ослунда.
В документе отмечается, что доля Донбасса в экономике Украины до 2014 года составляла около 10%, а Крыма — 3,7%.
По оценкам МВФ, в 2013 году ВВП Украины составлял 179,6 млрд долларов. В последние четыре года Киев потерял около 98,4 млрд долларов. В основном на этом сказались потеря территорий, энергоресурсов, а также предприятий и инфраструктуры.
«Экономическая и гуманитарная ситуация в Донбассе ужасающа и она радикально контрастирует с ситуацией в Крыму», — говорится в докладе.
При этом в документе отмечается, что на экономику Украины оказали влияние и введенные Москвой санкции.
Напомним, в ноябре глава минэкономики Украины Степан Кубив сообщал, что от потери традиционных рынков реализации продукции в России Киев лишился около 15 млрд долларов. По его словам, утрата Крыма и Донбасса в 2014 году привела к потере 20% экономики и 7% территории.