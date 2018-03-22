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МЭР: Российский бизнес инвестирует в Украину больше, чем украинский в РФ
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МЭР: Российский бизнес инвестирует в Украину больше, чем украинский в РФ 

Прайм 58 минут назад
Российские компании инвестируют в Украину больше средств, чем украинские компании вкладывают в российскую экономику, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития РФ.
Кабмин Украины на заседании в среду принял решение о прекращении действия программы экономического сотрудничества с РФ на 2011-2020 годы. Она предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.
"По итогам января-июня 2017 года конечное сальдо прямых инвестиций из Украины в Россию составило 285 миллионов долларов. Конечное сальдо прямых инвестиций из России в Украину составило 3,4 миллиарда долларов. Российские компании инвестируют в Украину больше средств, чем украинские компании вкладывают в российскую экономику. Ввиду того, что сальдо положительные, можно говорить о том, что инвесторами вложено больше, чем изъято", — заявили в МЭР.
По итогам прошлого года российско-украинский внешнеторговый оборот уменьшился по сравнению с 2016 годом на 31,6% до 12,9 миллиарда долларов. Российский экспорт снизился на 25,2% до 7,9 миллиарда долларов, импорт вырос на 26,2% до 4,9 миллиарда долларов.
При этом рост российского экспорта на Украину по итогам 2017 года наблюдался по всем основным товарным группам: минеральные продукты (+58,3%), продукция химической промышленности (+8,1%), машины, оборудование, транспортные средства (+4,9%). По итогам 2017 года Россия стала больше импортировать из Украины по всем товарным группам, за исключением древесины.
По итогам января-сентября прошлого года оборот торговли услугами составил 1,4 миллиарда долларов, что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом российский экспорт услуг вырос на 5,2%, а импорт услуг из Украины сократился на 37,2%, сообщили в МЭР.
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