Молния: Председатель Си Цзиньпин призвал Францию прилагать совместные усилия для  содействия развитию многополярного мира и экономической глобализации 

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Срочно: США рассматривают возможности введения повышенных тарифов и инвестиционных ограничений в отношении КНР

Великобритания вводит жесткие меры в отношении России после инцидента с отравлением бывшего разведчика в Лондоне