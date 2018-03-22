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Молния: Председатель Си Цзиньпин призвал Францию прилагать совместные усилия для  содействия развитию многополярного мира и экономической глобализации
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Молния: Председатель Си Цзиньпин призвал Францию прилагать совместные усилия для  содействия развитию многополярного мира и экономической глобализации 

ИА Синьхуа 22 марта 2018
Молния: Председатель Си Цзиньпин призвал Францию прилагать совместные усилия для  содействия развитию многополярного мира и экономической глобализации
ИА Синьхуа: последние новости
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