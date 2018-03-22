В СБУ заявили о задержании на границе с Крымом бывшего мичмана ВМС Украины

Она была объявлена в розыск военной прокуратурой Украины.

Отмечается, что оперативники СБУ получили информацию, что женщина планирует выехать из Крыма для переоформления документов и задержали её во время пересечения границы.

На Украине решают вопрос об избрании меры пресечения в отношении военнослужащей.