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В СБУ заявили о задержании на границе с Крымом бывшего мичмана ВМС Украины
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В СБУ заявили о задержании на границе с Крымом бывшего мичмана ВМС Украины 

RT на русском 1 час назад
Фото: Наша Газета Крым
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего мичмана военно-морских сил Украины на границе с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. «Правоохранители установили, что бывшая мичман военно-морских сил ВС Украины в 2014 году не вернулась на материковую часть страны, согласно с приказом Минобороны Украины и Генерального штаба ВСУ», — заявили в пресс-службе.
Она была объявлена в розыск военной прокуратурой Украины.
Отмечается, что оперативники СБУ получили информацию, что женщина планирует выехать из Крыма для переоформления документов и задержали её во время пересечения границы.
На Украине решают вопрос об избрании меры пресечения в отношении военнослужащей.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что российские пограничники задержали украинца, который пытался незаконно проникнуть в Крым в районе Турецкого вала.
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