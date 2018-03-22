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Порошенко считает, что НАТО станет эффективнее, включив в свой состав Украину
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Порошенко считает, что НАТО станет эффективнее, включив в свой состав Украину 

Свободная пресса 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что НАТО станет эффективнее, если включит в свой состав его страну, и пообещал научить Запад противостоять России.
По его словам, украинское руководство работает над тем, чтобы получить приглашение войти в НАТО и рассчитывает, что эта цель будет достигнута в течение десяти лет. При этом он подчеркнул, что государство тратит до 6% ВВП на оборону, что больше, чем траты некоторых стран-членов. В Киеве ожидают, что план действий, который позволит им войти в альянс, будет предоставлен до конца 2019 года.
«Вместе с Украиной Североатлантический альянс станет сильнее и эффективнее, чем сегодня», — заявил Порошенко, добавив, что «государства НАТО могли бы поучиться у Украины, как противостоять России», — сообщает пресс-служба украинского президента.
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