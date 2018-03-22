Филиппины не станут ввязываться в конфликты с США

Филиппины отказались участвовать в военных конфликтах США

«Я обращаюсь к Америке прямо сейчас. Какие бы кампании вы ни проводили, какие бы войны вы ни вели в других странах, мы отказываемся принимать в них участие», — сказал Дутерте во время выступления перед выпускниками Филиппинской Национальной полицейской академии в Силанге. Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте заявил, что его страна не будет принимать участие в вооруженных конфликтах, развязанных США , так как это не приносило Филиппинам ничего, кроме «жестокости и страданий».

Он добавил, что за все годы, когда Филиппины участвовали в развязанных США военных конфликтах, страна «не получила ничего, кроме жестокости и страданий», передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа»

Последним вооруженным конфликтом с участием США, в которую были вовлечены Филиппины, стала иракская кампания.

Филиппинский контингент был отозван из Ирака в июле 2004 года после того, как филиппинец Анджело де ла Круз был захвачен в заложники иракскими боевиками. В ответ США и их союзники по коалиции выступили с резкой критикой филиппинских властей.

По договору, подписанному 30 августа 1951 года в Вашингтоне, Филиппины являются военным союзником США, однако за последние несколько лет отношения между Вашингтоном и Манилой сильно осложнились.