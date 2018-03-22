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Филиппины не станут ввязываться в конфликты с США
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Филиппины отказались участвовать в военных конфликтах США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте заявил, что его страна не будет принимать участие в вооруженных конфликтах, развязанных США, так как это не приносило Филиппинам ничего, кроме «жестокости и страданий».
«Я обращаюсь к Америке прямо сейчас. Какие бы кампании вы ни проводили, какие бы войны вы ни вели в других странах, мы отказываемся принимать в них участие», — сказал Дутерте во время выступления перед выпускниками Филиппинской Национальной полицейской академии в Силанге.
Он добавил, что за все годы, когда Филиппины участвовали в развязанных США военных конфликтах, страна «не получила ничего, кроме жестокости и страданий», передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».
Последним вооруженным конфликтом с участием США, в которую были вовлечены Филиппины, стала иракская кампания.
Филиппинский контингент был отозван из Ирака в июле 2004 года после того, как филиппинец Анджело де ла Круз был захвачен в заложники иракскими боевиками. В ответ США и их союзники по коалиции выступили с резкой критикой филиппинских властей.
По договору, подписанному 30 августа 1951 года в Вашингтоне, Филиппины являются военным союзником США, однако за последние несколько лет отношения между Вашингтоном и Манилой сильно осложнились.
Так, например, Дутерте заявлял, что для его страны пришло время распрощаться с США. Он подчеркивал, что его страна не собирается воевать ни с Россией, ни с Китаем.
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