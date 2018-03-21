В США задумались об инвестиционных ограничениях против Китая 

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в Соединенных штатах рассматривают введение инвестиционных ограничений в отношении Китая, передает Reuters.
"Мы рассматривали возможности по инвестиционным ограничениям в отношение Китая по его поручению (президента США Дональда Трампа — "Газета.Ru")", — сказал Мнучин.
Также министр рассказал, что в США намерены продолжать диалог с Китаем — американская сторона надеется, что им удастся убедить китайские власти открыть местный рынок для американских компаний. Таким образом в США надеются сократить дефицит торгового баланса.
Ранее сообщалось, что Китай ответит США на введение новых пошлин.