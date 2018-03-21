В США задумались об инвестиционных ограничениях против Китая

"Мы рассматривали возможности по инвестиционным ограничениям в отношение Китая по его поручению (президента США Дональда Трампа "Газета.Ru" )", — сказал Мнучин.

Также министр рассказал, что в США намерены продолжать диалог с Китаем — американская сторона надеется, что им удастся убедить китайские власти открыть местный рынок для американских компаний. Таким образом в США надеются сократить дефицит торгового баланса.

Ранее сообщалось, что Китай ответит США на введение новых пошлин.