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В США задумались об инвестиционных ограничениях против Китая
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В США задумались об инвестиционных ограничениях против Китая 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в Соединенных штатах рассматривают введение инвестиционных ограничений в отношении Китая, передает Reuters.
"Мы рассматривали возможности по инвестиционным ограничениям в отношение Китая по его поручению (президента США Дональда Трампа — "Газета.Ru")", — сказал Мнучин.
Также министр рассказал, что в США намерены продолжать диалог с Китаем — американская сторона надеется, что им удастся убедить китайские власти открыть местный рынок для американских компаний. Таким образом в США надеются сократить дефицит торгового баланса.
Ранее сообщалось, что Китай ответит США на введение новых пошлин.
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