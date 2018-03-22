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Торговый представитель США призвал ввести ограничения на инвестиции из КНР
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Торговый представитель США призвал ввести ограничения на инвестиции из КНР 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. США должны ввести ограничения на инвестиции со стороны Китая, считает торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер.
"Мы не можем находиться в ситуации, когда Китай покупает наши технологии разными способами. Для нас это повод для беспокойства. Средствами защиты от этого могут быть пошлины и ограничения на инвестиции", — заявил он в четверг на слушаниях в комитете по финансовым вопросам сената США.
Как ожидается, в четверг президент США Дональд Трамп подпишет меморандум «о борьбе с экономической агрессией Китая».
Ранее представитель пресс-службы президента Радж Шах заявил, что Трамп считает правительство Китая ответственным за сознательные усилия по манипулированию рынком, кражу технологий и интеллектуальной собственности из США.
В Пекине обвинения США отвергли и призвали Трампа «не поддаваться эмоциям».
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