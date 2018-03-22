Пушков прокомментировал разрыв экономических связей Киева с Москвой

"Разрыв всех видов отношений с Россией и перестройка самой Украины на антироссийской основе — не временная, а стратегическая линия нынешней киевской власти. Подрывая торгово-экономические связи с Россией, она ломает экономику Украины через колено", — написал Пушков.

Он также назвал решение властей Украины — «торжеством политики над экономикой».