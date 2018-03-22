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Пушков прокомментировал разрыв экономических связей Киева с Москвой
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Пушков прокомментировал разрыв экономических связей Киева с Москвой 

Газета.Ru 26 минут назад
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере заявил, что решение Киева разорвать экономическое сотрудничество с Россией ломает экономику Украины.
"Разрыв всех видов отношений с Россией и перестройка самой Украины на антироссийской основе — не временная, а стратегическая линия нынешней киевской власти. Подрывая торгово-экономические связи с Россией, она ломает экономику Украины через колено", — написал Пушков.
Он также назвал решение властей Украины — «торжеством политики над экономикой».
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал прекращение действия программы экономического сотрудничества с Россией.
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