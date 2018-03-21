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Силовики обстреляли пригород Донецка
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Силовики обстреляли пригород Донецка, заявили в ДНР 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики в среду обстреляли пригород Донецка, выпущено 12 мин, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.
"В 11.00 (мск) ВСУ открыли огонь по направлению Пески — Жабичево (населенный пункт под контролем ДНР в пригороде Донецка), выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра, 29 гранат из АГС, применяется стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.
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