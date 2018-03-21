Силовики обстреляли пригород Донецка

"В 11.00 (мск) ВСУ открыли огонь по направлению Пески — Жабичево (населенный пункт под контролем ДНР в пригороде Донецка), выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра, 29 гранат из АГС, применяется стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.