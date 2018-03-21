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С Газпрома в бюджет Украины уже взыскали $3,8 миллиона
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С Газпрома в бюджет Украины уже взыскали $3,8 миллиона 

ИноСМИ 3 часа назад
Фото: ИноСМИ
Все средства российского Газпрома, которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет. Об этом сказал министр юстиции Украины Павел Петренко журналистам во вторник, сообщает корреспондент Укринформа.
«Могу сказать, что Министерство юстиции взыщет с Газпрома еще так же 6 миллиардов долларов по решению украинского суда по штрафу в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже взыскали часть средств — все, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это свыше 100 миллионов гривен (3,8 миллиона долларов — прим. ред.), которые уже попали в украинский бюджет», — отметил Петренко.
Он заметил, что Министерство юстиции будет сотрудничать с коллегами по другим решениям для того, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть на сегодняшний день.
Как уточнил министр, «речь идет о 8,5 миллиардах гривен». «Есть соответствующее поручение премьер-министра Гройсмана, и у нас сейчас есть хорошие перспективы и хорошие наработки по выполнению этих решений не только на Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры», — сообщил министр юстиции.
Что касается решения Стокгольмского арбитража, который 28 февраля обязал Газпром доплатить Нафтогазу 4,63 миллиарда доларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, Петренко заметил, что сейчас Нафтогаз Украины проводит соответствующие мероприятия по запуску процесса взыскания этих средств.
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