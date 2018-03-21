С Газпрома в бюджет Украины уже взыскали $3,8 миллиона

Все средства российского Газпрома , которые находились на территории Украины , уже взысканы в государственный бюджет. Об этом сказал министр юстиции Украины Павел Петренко журналистам во вторник, сообщает корреспондент Укринформа

«Могу сказать, что Министерство юстиции взыщет с Газпрома еще так же 6 миллиардов долларов по решению украинского суда по штрафу в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже взыскали часть средств — все, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это свыше 100 миллионов гривен (3,8 миллиона долларов — прим. ред.), которые уже попали в украинский бюджет», — отметил Петренко.

Он заметил, что Министерство юстиции будет сотрудничать с коллегами по другим решениям для того, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть на сегодняшний день.

Как уточнил министр, «речь идет о 8,5 миллиардах гривен». «Есть соответствующее поручение премьер-министра Гройсмана, и у нас сейчас есть хорошие перспективы и хорошие наработки по выполнению этих решений не только на Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры», — сообщил министр юстиции.