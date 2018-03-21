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Сенат США не стал ограничивать Трампа в военных операциях в Йемене
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Сенат США не стал ограничивать Трампа в военных операциях в Йемене 

Российская Газета 4 часа назад
Американские сенаторы не стали ограничивать президента США Дональда Трампа в проведении военных операций в Йемене. Об этом информирует РИА Новости.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы, с другой — правительственные войска и ополчение. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Вашингтон оказывает помощь Эр-Рияду в области военной разведки и дозаправки самолетов.
В прошлом месяце ряд сенаторов внес в верхнюю палату американского парламента предложение ограничить главу государства в проведении военных операций в Йемене. Смысл инициативы сводился к тому, чтобы дать возможность президенту посылать военных в арабскую страну только с разрешения конгресса. Законодатели пояснили, что в Йемене идет гражданская война, в которую опосредованно могут быть втянуты военные США.
По итогам голосования сенат отклонил предложение, которое набрало только 44 голоса из 100.
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