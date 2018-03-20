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Украина взыскала с «Газпрома» 3,8 млн долларов штрафа за «монополизм»
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Украина взыскала с «Газпрома» 3,8 млн долларов штрафа за «монополизм» 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: 360tv.ru
«Было описано, арестовано и взыскано в госбюджет Украины более 100 млн гривен», — сказал министр журналистам.
ТАСС уточняет, что власти соседней страны арестовали доли «Газпрома» в различных организациях, это, в частности, «Газтранзит», «Газпром сбыт Украина», Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ. Акции российской компании планируют продать на открытых торгах.
В 2016 году Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Газпром» на 85 млрд 900 млн гривен за нарушения законодательства о защите конкуренции, затем прибавил 100% пени. В сумме получилось около 6 млрд 530 млн долларов.
Говорит Москва: последние новости
Украина взыскала с «Газпрома» 3,8 млн долларов штрафа за «монополизм» Россия уличила США в подготовке удара по Сирии Лавров заявил о скрытом участии спецназа США, Британии и Франции в войне в Сирии
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