Украина взыскала с «Газпрома» 3,8 млн долларов штрафа за «монополизм» 

«Было описано, арестовано и взыскано в госбюджет Украины более 100 млн гривен», — сказал министр журналистам.
ТАСС уточняет, что власти соседней страны арестовали доли «Газпрома» в различных организациях, это, в частности, «Газтранзит», «Газпром сбыт Украина», Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ. Акции российской компании планируют продать на открытых торгах.
В 2016 году Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Газпром» на 85 млрд 900 млн гривен за нарушения законодательства о защите конкуренции, затем прибавил 100% пени. В сумме получилось около 6 млрд 530 млн долларов.