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Украина взыскала с «Газпрома» 3,8 млн долларов штрафа за «монополизм»

Россия уличила США в подготовке удара по Сирии

Лавров заявил о скрытом участии спецназа США, Британии и Франции в войне в Сирии